Il faut compter 90.000 euros pour 90 caméras qui seront commandées en mars

Les bodycams sont testées par plusieurs zones de police, mais celle de Namur Capitale est pionnière en Wallonie puisqu'elle sera bientôt totalement équipée et opérationnelle en la matière. Après une série de tests en 2019, tous les agents de police namurois en mission seront bientôt équipés de bodycams, ce qui serait une première au moins dans le sud du pays.

"Notre budget va être présenté pour validation à la tutelle et il faut compter trois semaines pour qu'elle se prononce", a expliqué Olivier Libois, chef de corps de la zone de police. "Les caméras pourront ensuite être commandées et leur livraison devrait être rapide, tout comme leur déploiement sur le terrain, puisque nos agents sont majoritairement déjà formés."

Le montant budgétisé s'élève à 90.000 euros pour une nonantaine de caméras. Les images ne seront pas visibles à distance en direct, ce qui n'impose pas un dispositif spécifique. En revanche, la capacité des serveurs de la police devra être augmentée pour les conserver durant un an.

Les modalités d'utilisation de ces caméras est commune à l’ensemble des services de police. C'est un règlement fédéral qui régit cet usage pour toutes les zones de police du pays. En toutes circonstances, en l’état actuel de la loi, c’est le policier qui prend l’initiative de commencer l’enregistrement au moment qu’il juge opportun. La police est autorisée à faire usage de ces caméras mobiles sans solliciter l’autorisation préalable des personnes filmées. L’utilisation de ces caméras mobiles doit être précédée d’un avertissement oral et le policier qui fait usage de cette caméra doit être identifiable comme un membre opérationnel des services de police..

Par l’introduction de ce nouvel équipement, la zone de police souhaite atteindre plusieurs objectifs: enregistrer les conditions de déroulement d’une intervention; améliorer les comptes-rendus de ses interventions aux autorités de police administrative et judiciaire; éviter l’escalade dans les relations entre les policiers et leurs interlocuteurs (en informant ces derniers de l’enregistrement de leurs faits, gestes, propos…); accroître la sécurité des fonctionnaires de police; réduire le nombre de faits de violence, ainsi que le nombre de plaintes non fondées à l’encontre de la police; augmenter la qualité et étayer les constatations d’infractions, images à l’appui ; renforcer le professionnalisme des interventions policières.

Pour ou contre? Le débat n'est pas tranché.

Selon les syndicats, beaucoup de policiers sur le terrain sont demandeurs : "Les collègues qui sont souvent confrontés à des interventions violentes sont eux-mêmes souvent accusés de violence. Et en fait, ces services sont vraiment demandeurs d’avoir cet outil, parce qu’en plus d’avoir des moyens d’enquête complémentaire, ça leur apporte une certaine sécurité et ça permet dans certaines situations, une désescalade d’une situation conflictuelle. Le fait de savoir qu’on est filmé peut calmer le jeu", relate Eddy Quaino permanent syndical à la CGSP-Police.

Du côté de la Ligue des droits humains, l'avis est plus mitigé. "A quel moment est-ce que le policier décide de commencer à filmer ? Qu’est-ce qu’il va filmer ? S’il y a vraiment un dérapage qui n’a pas été filmé ? Les bodycams ne vont pas résoudre le problème des violences policières, elles vont plutôt permettre aux policiers de justifier leurs interventions. Pourtant, le problème de la preuve dans les dossiers de violence policière est réel. C’est très compliqué d’apporter des preuves. Dès lors, c’est très important qu’une bodycams ne puisse d’aucune manière porter atteinte à un droit fondamental qui est celui de pouvoir filmer la police dans ses interventions, que des citoyens qui assistent à une opération puissent filmer, documenter pour que ça serve de preuve"