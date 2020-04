Le Collectif S13 maintient son aide en faveur des migrants et des moins favorisés

Pour les migrants aussi, les temps sont compliqués. Sur l’autoroute E42 Mons-Liège, ils étaient souvent nombreux à camper à proximité de l’aire de Spy mais à ce jour, ils ne sont plus que six. Les autres, grâce principalement au collectif S13, ont pu trouver des familles d’accueil dans la région où les « amigrants » sont aujourd’hui confinés.

"Notre collectif, c’est avant tout 47 bénévoles qui sont en première ligne. Nous nous sommes rassemblés au départ pour aider les migrants sur un plan humanitaire. Mais aujourd’hui, notre aide va nettement au-delà de cette action précise et nous venons en aide à de nombreuses personnes de la région qui en éprouvent le besoin", explique Jean-Marie Puits. Cette aide passe notamment par une armoire contenant des colis alimentaires mis à disposition. Un appel au téléphone 0499/34.58.87 permet aux personnes en difficulté d’obtenir les modalités d’accès à cette armoire (ou à d’autres solutions) ou à celles qui veulent aider de se voir proposer des informations concrètes sur les besoins et les actions à mener.

Du côté de Jemeppe-sur-Sambre, pas moins de 43 familles hébergent aujourd’hui ces gens arrivés chez nous après un long et périlleux voyage. Une situation que l’on peut imaginer parfois compliquée : se retrouver confiné en permanence en famille peut déjà créer quelques tensions, alors quand il faut partager sa maison avec quelqu’un qu’on ne connait pas vraiment, avec qui les échanges sont parfois compliqués à cause de la langue ou aux coutumes souvent bien différentes des nôtres, ça peut représenter un fameux défi pour certains. Défi relevé avec brio, apparemment dans la Basse-Sambre. Selon Jean-Marie Puits, l’ensemble des trente-quatre migrants hébergés respecte parfaitement le confinement et se plie sans difficulté aux réglementations en vigueur et on ne relève aucun problème majeur.

Cependant, le collectif S13, même s’il peut compter sur un réseau de plus de 150 personnes affiliées à sa newsletter, continue à appeler aux dons pour poursuivre son action d’aide en faveur de tous les démunis (compte BE81 0689 3267 4124), belges ou étrangers !