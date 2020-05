Dans les 21 écoles primaires de la ville, le taux de présence parmi les enfants attendus était de 65 % ce lundi.

Patricia Grandchamps, échevine de l’enseignement à la ville de Namur, n’a reçu que des échos positifs au terme de cette rentrée particulière des 6e primaire. Laquelle a été précédée d’un long travail de préparation avec les directions d’établissement et les instituteurs.

“Tout s’est très bien passé. c’est ce qu’il ressort des visites que j’ai faites et des retours que j’ai eus. certes, les enfants étaient plutôt fatigués dans l’après-midi. Cela fait tellement de temps qu’ils ont perdu le rythme et puis le port du masque…”

Quelle a été le taux de présence des élèves ?

“La ville de Namur compte à ce jour 21 écoles primaires il y avait en moyenne 65 % des enfants attendus qui étaient effectivement présents pour la rentrée de ce lundi. Les chiffres fluctuent d’un établissement à l’autre. Ainsi, à Beez ou à Bouge Moulin à vent. 100 % des élèves étaient là tandis qu’aucun de Basse Enhaive n’a fait le déplacement. C’est évidemment lié au contexte. Ils ne sont pas dans leur école depuis septembre…”

Quelle était l’affluence du côté des garderies ?

“On s’attendait à un rush du fait que pas mal de parents recommençaient le travail et qu’on ouvrait les garderies aux enfants pour qui le fait de rester enfermé posait des problèmes. Il n’y a pas eu de rush. La fréquentation observée était en lien avec la taille de l’école, sans plus.”

Vous-même êtes maman et l’un de vos fils a fait sa rentrée postconfinement en 6e primaire : dans quel état d’esprit ?

"Je ne pense pas qu’il y avait un problème de son côté, c’est plutôt nous. Ce n’est pas que j’aie une crainte pour sa santé car je sais toutes les précautions qui sont prises et j’ai confiance. On vit juste une période incroyable, difficile, inédite. Les enfants ont été amenés à devoir prendre des distances avec les amis. Bon, à la maison, on vit plus ou moins normalement. On peut faire des balades. Mais ici, il allait retrouver un environnement familier d’une façon totalement différente, avec un masque toute la journée, l’impossibilité d’être proche de ses amis pendant la récréation…"