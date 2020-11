"Priorité à l’écoute et la discrétion" Namur Grégory Piérard © Coralie Cardon

La structure "Ça vaut pas l’coup" est un service d’accueil, d’orientation et d’accompagnement pour les victimes de violences conjugales et leur entourage. Il assure une permanence par une accueillante qui est à l’écoute et à la disposition de toute personne vivant de telles difficultés et de son entourage. "Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels du secteur psycho médico-social comme la police, les CPAS, les Centres de santé mentale et le service des Urgences", explique la directrice