Les violences touchant les femmes et les féminicides se sont invités à travers presque tous les groupes politiques au conseil communal de Namur après l’explication des quatre priorités de la zone de police de Namur Capitale pour les six prochaines années.

Il faut dire que, tant dans la présentation du bourgmestre et chef de zone que dans celle du chef de corps, le sujet a été très rapidement effleuré alors qu’il s’agit d’un phénomène de société important et qui suscite de nombreuses actions pour que les autorités policières, judiciaires et politiques s’en saisissent à sa juste mesure.

"Ce qui m’étonne, c’est que les violences intrafamiliales ne soient pas reprises dans les priorités. Qu’allez-vous mettre en place ?" , demande la conseillère PTB Farah Jacquet au chef de corps Olivier Libois.

Éliane Tillieux, chef du groupe PS, demandait à Olivier Libois s’il existait des chiffres sur les féminicides et violences faites aux femmes, qui ne se distinguent pas dans les statistiques des atteintes aux personnes et des homicides dans le plan zonal de sécurité pour la période 2020 à 2025.

Christine Halut, conseillère Ecolo, rappelle la nette augmentation des plaintes pour violences intrafamiliales. "En inscrivant ces délits comme une priorité au même titre que les incivilités, ce serait aller au-delà, ce serait un plus alors que le Center Justice en est à ses balbutiements", insiste-t-elle en s’enquérant d’un éventuel effort dans la formation des policiers pour l’accueil des victimes, en particulier en première ligne.

Quant à Dorothée Klein, elle a aussi déploré le fait que les violences à l’égard des femmes ne figurent pas parmi les priorités alors que d’autres niveaux de pouvoir se penchent sur le revenge porn et que le parquet veut appliquer la tolérance zéro.

"Vous avez dit que les femmes se sentent le plus souvent en insécurité à Namur. Il s’agit là d’une des rares remarques genrées de ce rapport, qui compte très peu de données ventilées par genre. De ce fait, on ne voit pas une évolution claire sur les violences faites aux femmes. Plaider pour une récolte plus systématique de données ventilées selon le sexe, est-ce possible ?", demande-t-elle au chef de corps.

"Il y a de plus en plus de plaintes et elles méritent une attention particulière"

S’il n’existe pas de statistiques policières de féminicides, c’est parce que cette distinction ne figure pas au code pénal, explique le chef de corps de la police de Namur Capitale devant la salve de questions sur le sujet. S’il n’a pas inscrit les violences sur les femmes dans le top 4 de ses priorités même s’il se rend compte de la symbolique qui y est associée, c’est parce qu’il ne dispose pas de plan d’attaque en la matière. "Lorsqu’on met quelque chose en place, il faut que les résultats suivent. Les violences intrafamiliales, je le répète, mérite une attention particulière. Mais son approche est un peu plus compliquée car elle n’est pas l’apanage d’un corps de police particulier. Et le timing est différent d’autres faits. Lorsqu’on reçoit un appel, les équipes d’intervention se saisissent en priorité de l’auteur des coups. C’est quelqu’un d’autre qui s’occupera de la plainte de la victime le lendemain. Mais le nombre de plaintes augmente, ce qui est paradoxalement une bonne chose car cela veut dire que la parole se libère devant ce genre de faits", précise encore Olivier Libois.

"On va améliorer l’accueil au commissariat"

Il faudra pallier le manque de confidentialité de l’accueil, promet le chef de corps. Mais Namur bénéficie de 8 assistantes policières 24h/24 pour les victimes.

Rappelons que les comportements qui ne se retrouvent pas dans les 4 priorités ne sont pas pour autant des phénomènes dont nous n’allons pas nous occuper. Cela signifie qu’ils sont pris en charge d’une autre manière", avait prévenu Maxime Prévot.

Les violences envers les femmes font partie de ces non-priorités inquiétantes auxquelles la police va prêter une attention particulière. Comment ? Notamment en améliorant l’accueil au guichet, ce qu’on appelle la première ligne. Le manque de confidentialité pose problème, reconnaît le chef de corps de la zone de police Namur Capitale. Les voix portent beaucoup trop. Beaucoup l’ont remarqué malgré la rénovation récente du commissariat derrière le théâtre. "Lorsque vous venez porter plainte pour quelque chose, d’autant plus que c’est intime ou que cela vous tient à cœur, vous n’avez pas envie que les 10 personnes qui attendent derrière vous entendent. On va réfléchir à améliorer ça", promet Olivier Libois.

Pour le reste, il est convaincu que tous les policiers doivent s’intéresser au problème des violences intrafamiliales, répond-il à la suggestion de mieux former certains policiers. Tous ceux qui sortent des académies reçoivent une formation. Pour lui, il ne faut pas spécialiser l’approche des violences intrafamiliales par rapport à la personne qui s’en occupe. Tous les policiers sont des intervenants de première ligne.

Il relève aussi que, contrairement aux autres zones de police qui n’ont qu’une assistante de police spécialisée en deuxième ligne, Namur bénéficie de 8 assistantes de police disponibles pour les victimes. Elles ont des compétences spécifiques en matière d’assistance policière aux victimes (violences, mœurs…). Elles sont disponibles en journée mais restent contactables ou rappelables 24h/24.