Prison d’Andenne : "La drogue y circulait par brouettes" Namur Julien Van Espen © JC Guillaume

Le directeur de la prison a été entendu dans le cadre de ce trafic. Il a notamment déclaré que la prison n’était pas un terrain de jeu pour la police et pour la justice. La situation était telle que des familles venaient rechercher de la drogue à la prison pour l’en faire sortir. Il y avait tellement de stupéfiants qu’ils ne se vendaient pas assez chers dans l’enceinte de l’établissement et qu’il était plus intéressant de les vendre à l’extérieur