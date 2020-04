Suite aux mesures prises par le Gouvernement et l'Etat belge pour limiter la propagation du coronavirus, Pro Velo Gembloux et Namur seront fermés jusqu'à la fin du confinement.

"Nos services et activités sont donc également suspendus. Nous restons malgré tout joignable par mail, et via nos pages Facebook. Les fins de locations de nos beaux vélos namurois et gembloutois sont évidemment suspendues. Gardez les bien au chaud et nous les reprendrons au moment de notre réouverture. On a hâte de vous retrouver ! En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, restez chez vous et respectez les mesures mises en place pour votre sécurité."



L'équipe précise : "Malgré le confinement, nous continuons à préparer et réfléchir à nos prochains événements vélo ! Une partie de l'équipe se réunit (virtuellement) deux fois par semaine pour : préparer les prochains départs des testing de vélos à assistance électrique, l'arrivée des nouvelles Djibloucyclettes à Gembloux et surtout... prendre des nouvelles des collègues !