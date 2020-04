"Nous travaillons à l'heure actuelle à la mise en place de nouvelles procédures pour vous garantir une sécurité sanitaire maximale. Nous vous tiendrons informé·e·s via la page web de l'implantation et notre page Facebook. Nous nous réjouissons de vous revoir très bientôt !"

Pro Vélo complète : "Durant cette période de confinement liée à la crise du Covid-19, vous êtes nombreux·ses à vous tourner vers le vélo comme une alternative aux transports en commun ou à la voiture pour vos trajets essentiels : se rendre au travail si nécessaire, aller à l'épicerie...C'est pourquoi, exceptionnellement, nous vous proposons de commander votre vélo en ligne et de vous le faire livrer dans les jours qui suivent. Nous vous proposons des vélos classiques, à assistance électrique, pliants, cargo... neufs ou d'occasion.Pour acheter un vélo de stock, rien de plus simple : envoyez un mail à namur@provelo.org ou gembloux@provelo.org en précisant le numéro du vélo que vous souhaitez acheter, suivez les instructions pour le paiement que nous vous enverrons, réceptionnez votre vélo à domicile quelques jours plus tard. Vous souhaitez plus d'infos sur ces vélos ? Contactez-nous durant nos permanences téléphoniques (du lundi au vendredi, de 13 à 15 heures) au 081/81 38 48."