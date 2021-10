Damien (prénom d’emprunt), comparaissait ce lundi devant le tribunal correctionnel de Namur pour des faits de harcèlement, de menaces et des coups simples portés à son ex-compagne.

Au coeur du problème : une rupture non-digérée qui est intervenue en 2020. Damien reconnaît des faits de harcèlement mais pas l’agression physique de son ex, avec qui il était en couple depuis 1997 et avec qui il a eu un enfant en 2010. « Je l’ai juste attrapée pour la calmer, car elle s’était emparée d’un marteau. » La victime déclare que le prévenu aurait fait pression sur sa glotte. Damien est aussi accusé d’avoir dérobé le téléphone de cette dame, alors qu’elle était en train de le filmer lorsqu’il lui faisait une scène devant chez elle. L’avocat de la victime réclame une somme de 2500 euros et explique : « Le prévenu était d’une jalousie maladive, il contrôlait tous les actes de ma cliente. Il la suivait, contrôlait son téléphone, ses messages. Les discussions sans fin se succédaient et le vol avec violence de son téléphone a couronné le tout : il lui a roulé sur le pied et elle a subi une incapacité d’un mois. Elle a du suivre une thérapie pour se remettre de ce qu’il lui a fait subir, elle souffre de troubles anxieux et du sommeil. »

Le substitut Mascart requiert une peine de 15 mois, considérant qu’un sursis probatoire serait indiqué dans le cas présent. « Le prévenu exerçait une réelle violence du contrôle. Il disait qu’il allait tuer leur fils ou qu’il se présenterait armé sur le lieu de travail de la victime, il évoquait un drame imminent ou le fait de se suicider. Il a fait échouer la médiation pénale qui avait été mise en place, tout comme une formation de gestion de la violence. Il banalise et minimise les faits. »

Le conseil du prévenu reconnaît que son client est impulsif et peut réagir de façon brutale, mais qu’il travaille sur cela au quotidien, un travail « lent mais porteur », notamment en compagnie d’un sophrologue et d’un psychologue. Le prévenu précise ne plus avoir commis aucun fait depuis juillet dernier.

Jugement le 29 novembre.