Le cirque Stromboli débarquera au centre sportif de Jemeppe-sur-Sambre du samedi 4 au dimanche 12 septembre. Une collaboration entre la famille Dubois et Show Product, une entreprise spécialisée dans la production et la promotion de spectacles vivants. À sa tête, Martin Dorchain, un jeune homme de 24 ans, originaire de Moustier-sur-Sambre. "Depuis tout petit, je suis passionné par le milieu du cirque", explique-t-il. "Dès 2011, j’ai travaillé pour le Festival de Namur. Je n’avais que 14 ans, je ne faisais que déchirer les tickets d’entrée mais progressivement, j’ai mis le pied à l’étrier et j’ai aussi bossé au Festival de Liège."

Martin a décidé de franchir un cap en janvier 2020 en créant sa propre boîte pour apporter sa touche personnelle, sans savoir bien entendu que toutes les activités seraient à l’arrêt deux mois plus tard. "En décembre dernier, j’aurais dû monter un cirque de Noël, basé sur un conte, sur l’esplanade de la Citadelle de Namur mais cela a évidemment été annulé. J’ai fait l’acquisition de trois chapiteaux, de 200, 500 et 1.500 places, et j’ai acheté du matériel événe mentiel mais n’ai reçu aucune aide des pouvoirs publics, comme je n’avais aucun chiffre d’affaires en 2019. Heureusement, je suis pour l’instant indépendant complémentaire, je travaille par ailleurs comme éducateur spécialisé. Ce sera donc mon premier spectacle mais je dois vraiment remercier la directrice Régine Mignon-Dubois que je connais depuis 8 ans et qui m’a associé à l’événement alors que c’est déjà un spectacle très complet et rodé. J’ai simplement fait le lien entre la commune et le cirque."

L’occasion pour le Sambrien de lancer véritablement son activité et de plancher sur plusieurs projets. "Je peux produire, réaliser, mettre en scène et assurer la promotion d’un spectacle mais ce qui m’intéresse surtout, c’est d’être dans la création. En voyageant en France, en Allemagne et en Italie, j’ai eu l’occasion de faire de nombreuses rencontres. Cela m’a permis de constituer un catalogue d’une quinzaine d’artistes (trapézistes, acrobates, funambules, jongleurs, contorsionnistes, clowns, danseurs,…). J’ai un spectacle déjà préparé et bouclé. J’aimerais le proposer dans trois villes au mois de décembre et carrément partir en tournée en 2022." Si Show Product est l’aboutissement d’un rêve, ce n’est que le début d’une belle aventure.