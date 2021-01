Après des années en tant que professionnelle en organisation d'intérieur, Marie Winand vient de lancer un nouveau concept de formation pour des professionnelles de l'habitat : la Révélation d'Intérieurs.

"La révélation d’intérieur repense votre espace en fonction de vous et de votre manière de vivre." Marie Winand a mis au point une méthode bien à elle et forme aujourd’hui des professionnels de l’habitat.

"Après avoir visité des centaines d’habitations en tant qu’organisatrice d’intérieur, je me suis rendue compte que nos habitations ne répondent plus à nos nouveaux modes de vie. Nos traditionnelles maisons du 20ème siècle ne correspondent plus aux besoins actuels. Il est temps d’agir, de secouer les habitudes, les normes afin d’aligner celle-ci à notre réalité et notre essentiel. Nos modes de vie évoluent et l’habitat doit s’y adapter."

Marie décide de casser les codes et de se débarrasser des croyances selon lesquelles on doit avoir tel nombre de pièces, disposer de telle surface pour pouvoir faire les choses et être heureux. "Ma méthode est simple, efficace et évolutive et permet d’agir en amont de projets de construction, de rénovation, d’extension ou dans des solutions d’aménagement coûteuses afin de guider les clients à faire les bons choix en accord avec leur mode de vie et non selon des règles d’aménagement conventionnelle et effets de mode. Elle permet aux personnes qui souhaitent construire une maison de penser leur futur intérieur en fonction de leur manière de vivre et de définir un cahier des charges qui correspond à leur propre réalité."

Aujourd’hui, Marie Winand sensibilise et forme d’autres professionnelles de la révélation d’intérieurs à sa méthode mais aussi des architectes, architectes d’intérieur, des professionnels de l’immobilier et développe un réseau qui adhère à sa philosophie : tendre vers moins d’accumulation d’objets, moins de consommation, moins de toujours plus d’espace. La formation elle-même dure 3 jours pour un coût inférieur à 1000 euros qui inclut également la participation à des rencontres académiques entre professionnel.les, de la visibilité sur le site web qui valorise la collaboration et l’accès à l’espace professionnel. Des séances d’information gratuites en virtuel sont proposées aux personnes qui veulent en savoir plus avant de s’engager sur une nouvelle approche de l’organisation d’intérieur. Les formations sont possible à distance mais aussi en présentiel à Floreffe dans un espace professionnel au cœur du vignoble familiale.