La commune mosane de Profondeville accueille cette semaine son premier festival humoristique, Profond'ément Drôle, qui présentera du 21 au 24 avril sept artistes après une édition 2021 annulée en dernière minute en novembre dernier pour cause de crise sanitaire, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs. "Un festival qui ne se prend pas la tête, sympathique et chaleureux, qui pratique des prix démocratiques et qui met en valeur les talents bien de chez nous. Une seule exception: la présence de l'humoriste et illusionniste français Clément Blouin, un spécialiste de la magie et du 'close-up', qui pratique ses tours au contact direct du public", a expliqué l'un des organisateurs, Nicolas Fauchet.

Profond'ément Drôle débutera mercredi par une soirée de gala à la maison de la Culture de Profondeville (entre Namur et Dinant) réunissant une pléiade d'artistes sous la houlette de Richard Ruben en maître de cérémonie. Il se poursuivra avec des spectacles de Vincent Page et de Freddy Tougaux (jeudi), de Clément Blouin et Bruno Coppens (vendredi), de Kostia et de Richard Ruben (samedi) pour se conclure dimanche par le "plus fantasque sommelier de Belgique", Eric Boschman, et par un double numéro de Renaud Rutten.

La plupart de ces artistes figuraient déjà au programme de l'édition prévue du 18 au 21 novembre derniers. Mais elle avait été annulée in extrémis en raison du durcissement des mesures sanitaires prises par le Comité de concertation (Codeco) pour lutter contre la pandémie de coronavirus.