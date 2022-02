La parole de l’un contre celle de l’autre est un cas de figure fréquent dans les dossiers de coups et blessures. Les débats peuvent devenir cocasses quand une partie accuse l’autre de s’être volontairement fait des blessures. En l’occurrence, la victime se serait frappée avec un cendrier de voiture afin d’accuser la partie adverse et de se faire refaire le nez à ses frais.

La scène dont il est question a eu lieu à Profondeville le 12 avril 2018 et elle oppose un frère et sa sœur à l’ex-compagne de cet homme et à la nouvelle compagne de celle-ci. Un différend familial les oppose et les protagonistes s’expliquent à ce sujet devant une habitation lorsqu’un premier coup part. Chaque clan accuse évidemment la partie adverse d’avoir donné celui-ci. La sœur défend son frère et met sa rivale, son ex-belle sœur, au sol. Les versions divergent. La prévenue parle d’une simple bagarre de filles avec tirage de cheveux et griffures, la victime évoque une scène violente lors de laquelle plusieurs coups de poing auraient été donnés. Elle aurait failli perdre connaissance suite à une strangulation. Le seul homme de la scène aurait pour sa part donné des coups violents au visage de la nouvelle compagne de son ex, lui fracturant le nez et entraînant un traumatisme psychologique dans le chef de celle-ci. Qui est donc accusée par les prévenus de s’être elle-même cassé le nez avec un cendrier.

Le ministère public estime que la version des victimes est celle qui correspond aux constatations et interrogatoires réalisés. Il requiert une peine d’un an de prison et 100 euros d’amende à l’encontre de la prévenue, sans s’opposer à un éventuel sursis, et une peine de 2 ans de prison et 200 euros d’amende à l’encontre du prévenu.

L’avocat du prévenu plaide l’acquittement au bénéfice du doute, alors que celui de sa sœur invoque l’excuse de provocation.

Jugement le 25 mars.