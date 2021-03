A la demande de la Commune et de l’Office du Tourisme, le BEP a élaboré un plan d’actions sur 20 ans pour améliorer l’attractivité touristique et la qualité de vie du cœur de Profondeville. Plusieurs thèmes sont abordés dans le cadre de ce « Plan Qualité Territorial » : espace public, stationnement, signalétique, tourisme, mobilier urbain,… La ville souhaite recueillir l’avis des Profondevillois et lance une consultation citoyenne !

La Commune de Profondeville souhaite recueillir l’avis de ses citoyens sur ces thèmes via la plateforme G1idée.

Les actions s’étalent sur 20 ans pour un budget estimé à 20 millions d’€. En voici quelques exemples :

· Thème 1 : redéfinir l’ambiance du centre ancien (mobilier urbain, éclairage, aménagements paysagers, panneaux routiers et touristiques,…) ;

· Thème 2 : la Place de l’Eglise et le parc (animations, événements, réfection, équipements, mobilier urbain, espace de détente, modules de jeux ou de sport, jardins partagés, aires de pique-nique,…) ;

· Thème 3 : le stationnement au centre de Profondeville (réorganisation des parkings pour les habitants/clients des commerces/touristes, signalétique, zone bleue, horodateurs,…) ;

· Thème 4 : la rive de Meuse et les ruelles perpendiculaires (aménagements, accessibilité, espace piéton, RAVeL, tables de pique-nique, pontons, espace de végétalisation, activités de loisirs, restauration,…) ;

· Thème 5 : Chaussée de Dinant et entrée de la ville (réfection des voiries, réaménagement de l’entrée sud de Profondeville avec la création d’un observatoire ou réflexion sur une passerelle piétonne sur la Meuse,…).

Le « Plan Qualité Territorial »

La réalisation de ce Plan Qualité Territorial répond à la volonté de la Commune de Profondeville de préserver le cadre de vie et de valoriser les patrimoines de son cœur de ville. Aussi, l’enjeu général de l’étude consiste à identifier les moyens pour renforcer l’attractivité et la convivialité du cœur de Profondeville.

Par ailleurs, l’appellation de « Plan Qualité Territorial » indique qu’il s’agit d’une démarche qualité, c’est-à-dire un processus orienté vers la satisfaction des habitants et des visiteurs, dans une logique d’amélioration. L’objectif est de proposer un réaménagement des espaces publics du centre de Profondeville qui réponde aux attentes des utilisateurs de manière pragmatique tout en favorisant le cadre de vie.

Le Plan Qualité Territorial s’articule en trois temps :

1. Un diagnostic : phase d’observation analysant d’abord les éléments du territoire ;

2. Une charte : analyse de l’activité commerciale et touristique ;

3. Des « fiches actions » : présentation des résultats de cette phase d’observation avec les constats et des pistes de réflexion quant à la mise en place du Plan Qualité Territorial. Ces fiches actions sont à consulter sur G1idée.

Comment participer ?

Rendez-vous dès aujourd’hui sur https://profondeville.g1idee.be pour donner votre avis sur les aménagements proposés et partager vos idées ! La consultation est ouverte jusqu’au 30 juin 2021.