La Vieille Boucle Lustinoise a été créée en 2014 par une équipe bénévole, enthousiaste, engagée et… moustachue. Ce sont plus de 136.000 euros qui ont été récoltés, au profit du Fonds Emile Salamon et de la Fondation Mont-Godinne (CHU UCL Namur) « La course a été annulée l’an dernier mais nos sponsors nous ont tout de même soutenus et cela nous a permis de reverser 18.640 euros à ces associations qui viennent en aide aux personnes atteintes d’un cancer », précise Lionel Chassigneux, l’un des organisateurs.

La huitième édition se déroulera le 5 septembre prochain. « Les cyclistes sont invités à prendre le départ aux commandes de vélos vintage, c’est-à-dire manufacturés avant 1983 (manettes de changement de vitesse situées sur le cadre, pédales sans clips, cadre en acier). Il est par ailleurs conseillé aux participants, toutes activités confondues, de porter une tenue adaptée, en lien avec les époques évoquées (des années 30 aux eighties). Une course de vélo vintage assaisonnée d’une caravane d’ancêtres auto et moto, d’un rétro-camping et d’un tas d’animations décalées. »

La course en ligne se déroule en six tours sur une distance de 30 kilomètres. Pour les plus costauds, un contre la montre est organisé, avec l’ascension du triple mur des Monty. En 2019, 170 coureurs avaient pris part à la Vieille Boucle devant près de 2.000 curieux. Des bénévoles sont toujours recherchés pour gérer l’énorme logistique