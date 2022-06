Profondeville: le feu a pris dans la cuisine, la maison inhabitable Namur S.G. © SG

Mardi vers 18h30, un incendie s’est déclaré dans une maison située au numéro16 de l’avenue Général Garcia à Profondeville. Une importante fumée s’est dégagée de l’habitation, ce qui a alerté les riverains qui ont prévenu les secours. Les pompiers de la zone NAGE aux ordres du capitaine Olivier Gilson se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, une citerne, une auto-échelle et une ambulance. Les pompiers ont réussi rapidement à circonscrire l’incendie qui s’était déclaré dans la cuisine Les dégâts de fumée rendent la maison inhabitable. Les policiers de Namur et de la zone Entre-Sambre et Meuse se sont rendus sur place pour les constatations. Les causes ne sont pas connues de manière formelle mais semblent accidentelles.