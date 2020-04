Le projet vise notammentla construction de deux bâtiments comprenant 3 poches commerciales, 2 espaces bureaux et un espace horeca, 9 appartements et 5 logements

Le Collège communal de Profondeville a octroyé il y a quelques jours à la SPRL Décobati le permis d'urbanisme pour la construction d'un ensemble de commerces et appartements à la jonction de la rue Raymond Noël et de la rue Emile Mazy à Bois-de-Villers.

Le projet vise la construction de deux bâtiments comprenant 3 poches commerciales, 2 espaces bureaux et un espace horeca, 9 appartements, un local technique, un totem pour l'enseigne d'autre part la construction de 5 logements sur la petite parcelle de droite à raison de 3 unités de logements et un bâtiment de 2 unités et enfin la modification de voirie communale de la rue Emile Mazy pour un bien situé 5170 Bois-de-Villers, rues Raymond Noël et Emile Mazy.

"Le Collège a estimé que la création de cet ensemble contribue à la réalisation des orientations du schéma de développement communal qui prévoit un pôle mixte d'habitat et d'activités à Bois-de-Villers le long de la rue Raymond Noël entre les carrefours des Quatre-Bras et des Six-Bras.", explique le Collège.