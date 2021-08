Lancée à la fin du mois de février, la consultation citoyenne pour réagir aux projets initiés dans le cadre du Plan Qualité Territorial de Profondeville s’est clôturée le 30 juin. Plus de 80 citoyens se sont rendus sur la plateforme. Pour rappel, le Plan Qualité Territorial est un plan d’actions qui a pour objectif d’améliorer l’attractivité touristique et la qualité de vie du cœur de Profondeville. Ce plan, élaboré par le BEP en étroite collaboration avec la Commune de Profondeville et l’Office du Tourisme, envisage l’ensemble des projets à mettre en œuvre pour les 20 prochaines années pour un budget estimé de 20 millions d’euros : espace public, stationnement, signalétique, tourisme, mobilier urbain,…

Plus de quatre-vingt citoyens ont donné leur avis et ce n’est pas moins de cinquante idées qui ont été émises sur les thématique suivantes :· Redéfinir l’ambiance du centre ancien ;

La Place de l’Eglise et le parc ;

Le stationnement au centre de Profondeville ;

La Rive de Meuse et les ruelles perpendiculaires ;

La Chaussée de Dinant et entrée de la ville.

La thématique relative à la circulation a été particulièrement commentée. La mobilité a en effet été au centre des débats tout comme l’attractivité de Profondeville et l’aménagement des espaces publics. Voici quelques exemples d’idées émises par les citoyens :

Supprimer le bruit des motos avec un aménagement spécifique de la chaussée de Dinant ;

Dissuader les touristes et clients de se garer dans les rues normalement réservées à la circulation locale ;

Améliorer la visibilité de l’entrée sud de la ville ;

Adapter la plaine de jeux afin qu’elle convienne à une plus grande tranche d’âge ;

Accorder 1/2h de parking gratuit ;

Remettre en fonction un jeu d’eau pour rendre la place plus vivante ;

Relier le pont de Lustin au centre de Profondeville par une navette fluviale ;

Aménager les voiries de la chaussée de Namur/de Dinant (bac de plantations, parking à vélos, banc public, fontaine, borne d’information, œuvre d’art, etc.) ;

Penser aux personnes moins valides (nombre de places de parking) ;

Déplacer certains pontons ;

Intégrer la réflexion de l’entrée de la ville via le Ravel, de Profondeville en venant de Namur ;

Mettre plus de passages piétons dans le centre-ville ;

Deux grandes actions du plan Qualité territorial ont été plébiscitées :

Laisser un espace libre au sein de la place de l’Eglise pour permettre des évènements de grande ampleur (marché, concert, brocante,…) ;

Placer des infrastructures de convivialité sur le halage.

En cette période de crise sanitaire où les contacts ont dû être réduits, la plateforme G1idée a ainsi permis de maintenir l’échange entre les politiques et les citoyens. La Commune de Profondeville a saisi l’opportunité de pouvoir répondre aux participants directement via la plateforme et informer les citoyens sur les ambitions communales et les projets en cours.