L’hôtel Vedette ouvre ses 6 chambres et suites le 1er septembre prochain.





Le premier septembre, un tout nouvel hôtel ouvrira ses portes en bord de Meuse. C’est à Profondeville que les 6 chambres de l’hôtel Vedette proposeront un séjour confortable et reposant avec une vue sur la Meuse et sur les falaises. Ses propriétaires ont misé sur la qualité plutôt que la quantité avec des chambres spacieuses entre 27 et 40 mètres carrés.

L’établissement 4 étoiles qui vise tant les touristes en couple avec 3 chambres de luxe (dont une accessible aux PMR avec ascenseur) et 2 suites que les familles avec sa grande suite familiale.