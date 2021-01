Le Champ de Fraises, c’est le terrain situé à l’angle de la Rue Jaumain et de la rue de l’Oseraie, à quelques pas du rond-point de Profondeville centre. Voici quelques années, un projet immobilier y avait défrayé la chronique sans trouver d'aboutissement. Aujourd'hui, le nouveau propriétaire, la SA Houyoux Constructions, souhaite proposer un nouveau projet. La Commune de Profondeville estime qu’un projet de qualité doit être possible à cet endroit et mène une étude pour en baliser les contours. Elle souhaite que la population y soit associée d'une manière innovante sous la forme d'un parcours exploratoire et d'un atelier en visioconférence.

Le terrain d’une superficie de 3 hectares, qui accueillait autrefois l’école de l’Etat dans sa partie arrière, est défini au plan de secteur comme une zone d’équipements, destinée à des bâtiments publics (école, terrain de sport, bâtiments publics, piscine, maison de repos …). Idéalement situé à quelques encablures du centre de Profondeville, sur le trajet du bus 4 et à proximité directe du RAVeL, les autorités communales ont adopté en 2013 déjà l’idée que ce terrain pourrait accueillir un projet immobilier. C’est l’orientation du Schéma de développement communal qui vise, notamment, à privilégier le développement des coeurs de village et éviter l’étalement urbain. Bien entendu, ce développement ne peut se faire en dépit du bon sens. Un projet à cet endroit devra être de qualité, sera bien intégré dans son environnement et devra tenir compte des besoins de la population. Afin de baliser ces éléments, la Commune a commandé au Bureau économique de la Province (BEP) une étude réalisée en collaboration avec le bureau d'études Alphaville, dont l’un des volets prévoit de consulter la population. Initialement prévu sous la forme d'un panel citoyen, la formule a changé de forme en raison de l'impossibilité de se réunir en cette période de pandémie.

La commune indique : "Concrètement, nous faisons appel aux citoyens de notre entité qui sont prêts à participer à une séance de réflexion sur le devenir de cette zone au départ des besoins de la population. Vous êtes propriétaire, commerçant.e, travailleur ou riverain, ou vous êtes simple citoyen.ne de notre entité intéressé par cette démarche de concertation ? N’hésitez pas à vous pré-inscrire en remplissant un questionnaire, en vue de participer à l'atelier qui se tiendra le samedi 30 janvier de 16h à 18h en visioconférence. En préparation de cette réunion, la Commune proposera aux participants une visite des lieux sous la forme d'un parcours exploratoire du site à faire par soi-même, au moment et au rythme de son choix. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mardi 26 janvier 2021. L'échantillon de participants est limité à 50 personnes. Il reste des places, n'hésitez pas à vous inscrire! Si pour une raison ou pour une autre vous ne pouvez pas participer à l'atelier en visio-conférence, il sera également possible de faire le parcours puis de remplir un questionnaire en ligne afin de recueillir vos avis et attentes."

Détails et inscriptions : https://www.profondeville.be/actualites/champ-de-fraises