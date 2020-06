La Commune de Profondeville met en place un mécanisme d’intervention financière à destination des enfants de 0 à 12 ans pour atténuer le droit d’accès aux trois piscines communales de la Ville de Namur.

La commune indique : "De nombreux Profondevillois se rendent régulièrement dans les piscines namuroises or depuis le 1er janvier 2020, les tarifs pratiqués par la Ville de Namur ont été majorés de façon significative notamment pour les habitants extérieurs à la Capitale wallonne. Sensible à cette situation et sur suggestion d’une citoyenne de l’entité (maman d’une famille nombreuse), la commune de Profondeville, par le biais de son Echevin des Sports et de la Jeunesse, a adopté un règlement atténuant le droit d’entrée des enfants de 0 à 12 ans au sein des trois piscines namuroises."

Le principe est d’intervenir à hauteur de 1,5 € par baignade pour un maximum de 20 baignades par enfant. La commune intervient donc essentiellement pour favoriser les premiers apprentissages de la natation qui relèvent de l’intérêt collectif. Une carte a été spécifiquement créée à cet effet. Elle est disponible à la commune ou par envoi sur demande. Lorsque celle-ci sera complétée des 20 cachets, elle donnera droit à un remboursement de 30 €.

Initialement prévu pour les 0 à 10 ans, le point a été débattu au Conseil communal et adopté à l’unanimité en reportant la limite d’âge à 12 ans sur proposition de l’opposition. La carte est disponible à partir du 15 juin et le mécanisme entre en vigueur dès le 1er juillet, date de réouverture des piscines.