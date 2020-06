L'institut Scientifique de Service Public est à la recherche de volontaires

La biosurveillance humaine à l’échelle de la Wallonie (biomonitoring), qui est actuellement en cours, mesure de manière anonyme les niveaux d’imprégnation de la population à une série de substances chimiques présentes dans l’air intérieur et extérieur, l’alimentation, les emballages ou les produits de la vie courante. Il s’agit par exemple des pesticides ou des métaux (plomb, cadmium…)…L’objectif est d’effectuer ces analyses grâce aux échantillons de sang et d’urine prélevés sur 900 Wallon.ne.s.

Dans le cadre du recrutement des volontaires, et au sortir de la période de confinement, nous recherchons urgemment des canditat.e.s âgées entre 20 et 39 ans, vivant depuis minimum 5 ans en Wallonie et habitant dans la province de Namur.

Ce projet vous permettra de collaborer activement dans une grande étude scientifique qui doit permettre d’améliorer la qualité de l’environnement et de notre alimentation, de recevoir vos résultats personnels, si vous le souhaitez, et de recevoir un défraiement d’un montant de 25€ sous la forme d’un chèque-cadeau

Comment participer ?

• Avoir entre 20 et 39 ans

• Vivre depuis au moins 5 ans en Wallonie et résider dans la province du Hainaut ou dans la province de Namur

• S’inscrire via biomonitoring@issep.be ou au 0479 86 61 44

• Date-limite d’inscription : mercredi 17 juin 2020 – 17h

• Fournir un échantillon d’urine et de sang. Répondre à un questionnaire. Ça se passera à Montignies-sur-Sambre / CHARLEROI le jeudi 18 juin (sur rdv)