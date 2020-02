Il n’y aurait aucun d’impact sur le trafic de la N931 entre Lustin et Maillen. Une demande de permis d'environnement devra être déposée

Alors que l'idée fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, les entreprises Nonet et Sotraplant souhaitent faire le point sur le projet de centrale d’enrobés qui pourrait s’installer le long de la N4.

Actuellement, le projet est en cours d’élaboration. Les entreprises Nonet et Sotraplant, qui se sont données pour mission l’entretien et la réparation des routes wallonnes, sont à l’initiative de celui-ci. Elles sont en phase de concertation avec les différentes parties prenantes : la Commune d’Assesse, tout d'abord : différentes réunions informelles ont eu lieu. Un permis devra être déposé auprès de la Commune. Les riverains ensuite : un courrier leur a été adressé la semaine du 17 au 21 février afin de les convier à une réunion de présentation le 11 mars à Sart-Bernard.

"Le projet n’en est qu’à ses débuts. Nous comprenons cependant les questions qu’il peut engendrer auprès des parties prenantes. C’est pourquoi nous donnerons la priorité aux riverains de manière respectueuse, en prenant le temps de leur expliquer notre proposition de visu. En ce sens, nous invitons les riverains à nous contacter directement s’ils se posent des questions par e-mail à l’adresse riverains@nonet.be ou par courrier à notre adresse 10 Rue des Artisans 5150 Floreffe."

"L’impact de ce projet a été réfléchi et mesuré à l’échelle de la région namuroise", annonce-t-on. "Les matières premières nécessaires à la fabrication d’enrobés pourraient provenir de carrières locales. Cela engendrerait un trafic de 8 à 10 camions par jour. Pour des raisons techniques, ces matériaux ne proviendront pas de la carrière de Lustin. Cela signifie qu’il n’y aurait aucun d’impact sur le trafic de la N931 entre Lustin et Maillen. Les riverains de ces villages n’ont donc pas de raison de s’inquiéter. De plus, les diverses possibilités de parcours empruntés par les camions sont en cours d’étude avec les autorités concernées afin de minimiser l’impact des trajets. Jusqu’ici, les entrepreneurs de voiries ou les communes de la région se fournissent auprès de centrales situées à Charleroi, Marche-en-Famenne ou Liège. Il existe un réel besoin dans le Namurois d’une infrastructure de ce type. Ce besoin est connu et identifié par les acteurs du secteur (entrepreneurs de voirie, centrales d’enrobés existantes). Le projet est ici porté par deux entreprises locales et familiales ayant un ancrage fort, et non par un grand groupe international. 5 emplois directs seront créés au sein de la centrale d’enrobés. Des dizaines d’emplois indirects sont également concernés. D’une part, les entreprises et administrations communales namuroises qui viennent se fournir en enrobés. D’autre part, 4 équipes de pose vont travailler avec cet outil, ce qui représente environ 50 personnes."

Les initiateurs poursuivent : "Ce projet sera le plus vert et le plus écologique de Belgique. Il sera réalisé sur base des technologies environnementales les plus performantes. Parmi les mesures prises : l’utilisation des matériaux recyclés, l'utilisation d’énergie renouvelable, le filtrage des émissions de gaz, des enrobés créés à une température plus basse, ce qui diminue l’énergie nécessaire, une étude préalable du site pour en préserver la biodiversité, le maintien d’une bande arborée le long de la N4 pour un impact visuel minimal."

Et de conclure : "Une demande de permis d’environnement sera déposée auprès des autorités compétentes. Les études d’incidences seront réalisées dans le cadre du dépôt de permis d’environnement de type classe 2. Dans ce cadre, nous démontrerons que nous mettrons tout en œuvre pour minimiser l’impact sur l’environnement, notamment au niveau de la gestion des eaux, l’impact sur le sol, la limitation des rejets dans l’air, la circulation des véhicules, les nuisances sonores et vibratoires, les mesures prises pour limiter la consommation d’énergie, le paysage, la sécurité et la gestion des déchets."