Les hauts de Belgrade dénoncent un projet carré sans caractère indigne d'une entrée de Namur.

Jean-Pierre Loubet, pour les Hauts de Belgrade vient d'envoyer une lettre ouverte au service urbanisme de la Ville de Namur Il concerne l'implantation d'un Lidl et d'un Trafic sur le site de l'ancien contrôle technique. Celui qui plaide pour des années pour une véritable entrée de ville à cette hauteur déplore que manque d'ambition architecturale notamment.

"Nous comprenons certes qu'il faille proposer une solution rationnelle et moderne auxdits commerces , complétant ainsi la gamme offerte par ce haut de Belgrade. Le site à aménager présente une forme circulaire et à deux niveaux : bien avant la N4 , la voirie et le tram montaient en courbe vers Suarlée par le Chemin de la Plaine et l'Allée des ormes et au-delà dit-il le supermarché Mestdagh, la friterie, la rue Haie le Conte, les locaux scouts, le business center, les anciennes casernes le Delhaize et un carrefour à feu qui devraient laisser place à une véritable porte de Namur.

"Vous nous présentez une vraie barre d'immeubles commerciaux sans caractère fonctionnelle très droite face à la N4. C'est donc loin de tenir compte de la forme du terrain; c'est donc faire peu de cas de l'intégration du carrefour actuel, des cheminements piétons et cyclistes, des divers flux routiers du quartier ,dont le carrefour un peu plus haut de la N4 vers la Chaussée de Nivelles et l'accès au centre de distribution de La Poste, générateur d'un important trafic interne au quartier" adresse-t-il à l'échevine de l'urbanisme.

Comme à l'Intermarché de Saint-Servais il y avait là la possibilité d'implanter des commerces au niveau zéro et aux étages habités,avec terrasse d'un coté et accès Allée des ormes de l'autre.Bref , créer un nouveau quartier mixte habitat-commerces, estime-t-il au nom des Hauts de Belgrade. "Nous vous invitons donc à intégrer nos remarques et celle d'autres habitants au projet et à proposer des solutions plus en phase avec les temps actuels",conclut-il.