L’entreprise bruxellois Ether Energy souhaitait installer 20.000 panneaux photovoltaïques à proximité du Fort d’Andoy, ce qui aurait permis de produire 11.000 MWh par an, soit la consommation moyenne 5.000 ménages. A la suite de l’enquête publique, la Ville de Namur a rendu un avis défavorable. Nos confrères de Sudpresse ont révélé ce matin que le SPW l’a suivi, arguant que «le demandeur n’est pas agriculteur, la demande n’est pas agricole, elle est non conforme à la zone et ce projet mettrait irrémédiablement en péril la zone et le paysage agricoles à cet endroit. »

Le fonctionnaire délégué a donc refusé le permis demandé. L’entreprise a bien entendu l’opportunité de déposer un recours auprès du gouvernement wallon avant d’éventuellement se tourner vers le conseil d’Etat s’il n’a pas gain de cause.