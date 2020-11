Comme beaucoup d'autres communes, Fernelmont a opté pour un plan de relance économique qui encourage ses citoyens à consommer local, après la première vague de Covid-19. L'opération « Je consomme fernelmontois » a débuté en septembre dernier. Elle vise à soutenir les indépendants, commerces et associations de Fernelmont via un bon à valoir à faire remplir dans les commerces ou chez les prestataires de quatre catégories. Cette aide prend la forme d’un bon d’achat de 20€ auquel chaque habitant de la Commune a droit, ce qui représente un budget de 160.000 euros.

« En raison de la crise sanitaire entraînant la fermeture de l’Horeca, de certains commerces et l’arrêt d’activités sportives et culturelles, il a été décidé de prolonger l’action : les dépenses peuvent être effectuées jusqu’au 31 mars 2021. Le bon devra être remis à l’Administration communale pour le 15 avril 2021 au plus tard », explique l'administration fernelmontoise.

Infos : https://www.fernelmont.be/economie/je-consomme-fernelmontois