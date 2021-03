L’accompagnement des entreprises

Ce ne sont pas moins de 40 entreprises et indépendants qui ont été accompagnés par promAndenne dans leurs projets de développement. Question pratique, l’asbl promAndenne a mis la main à la pâte, en collaboration avec Yourlab et la Ville d’Andenne, en distribuant des visières de protection aux entrepreneurs et indépendants locaux en contact avec le public.

Depuis leur création, les deux parcs d’activités de Mécalys et La Houssaie ont rencontré un succès incroyable. Déjà presque complets, un projet d’extension ( 50 hectares) est en cours pour Mécalys. Pour rappel, ce parc est situé le long de l’E42 à cheval sur les communes d’Andenne et de Fernelmont. Il devrait s’étendre sur ces deux communes mais également sur celle d’Héron.

Focus sur la plateforme emploi

Le secteur agroalimentaire reste moteur sur le territoire avec des projets d’extension ou des investissements réalisés par des entreprises comme Puratos, Goumanisto, ou Diabeticom par exemple. Il a représenté à lui seul 50% des offres relayées en 2020.

Les secteurs du métal et de la construction sont aussi des pourvoyeurs d’emplois importants sur le territoire. Ils représentent un tiers des offres relayées en 2020.

Enfin, le secteur de la logistique a transmis également un nombre d’offres supérieur en 2020 par rapport à 2019. Cette tendance va sans doute s’accentuer avec les projets à venir et notamment l’implantation d’un opérateur dans le transport et la logistique sur Mécalys, le projet de l’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) déjà présent sur Seilles et souhaitant étendre ses activités sur Mécalys, l’implantation d’un nouveau centre de préparation et de distribution de colis de BPost sur La Houssaie.

En termes de profils, les entreprises andennaises ont été particulièrement à la recherche de personnes qualifiées en production, opérateurs expérimentés et cadres, en qualité et en laboratoire soit 2/3 des offres relayées ainsi que dans le domaine de la logistique, des caristes et des magasiniers.