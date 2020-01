Les chasses ne sont pas toujours bien indiquées alors autant se renseigner avant de partir en balade dans les bois

Voici les chasses annoncées dans le Namurois. Elles figurent normalement sur le site de chacune des communes concernées, mais Namur Tourisme en fait la synthèse et met à jour les données régulièrement.

Territoire de chasse de Bois de Villers (Bois du Fraichau) : 1 Février 2020

Territoire de la Commune de Profondeville (les bois des Auges et du Stampia ) : 08 – 22 Février 2020

Territoires de chasse de la Ville d’Andenne (Bois des Heerlettes et du Chenu) : 02 et 29 février 2020

Territoire des communes de Gesves (chasse d’Haltinne et Bellaire) et Ohey (Bois d’Ohey) : 15 février 2020.

Territoire de Namur (Bois Ferrare à Wierde) : 22 février 2020

Territoire de la Cormmune de Profondeville : 15 février 2020

Territoire de la Ville de Fosses-la-Ville (chasse de Sart-Eustache) : 08 février 2020

Territoire de la Commune d’Assesse (territoire de chasse à Maillen et Sart Bernard) 08 et 29 février.

Territoire de la Commune de Profondeville (Bois de Nismes et Haie de Liège) 29 février.

Territoire de Gesves (chasse de Mozet-Goyet) 22 février.

Territoire de la Ville de Namur: territoire de Mr WILLEM : Forêt domaniale de Marche-les-Dames : Bois de Hubémont sur Marche-les-Dames et Wartet -Bois de Ferauge et carrières, territoire de Monsieur PETIT : forêt domaniale de Marche les Dames, territoire de Monsieur FALLON: bois privés de l’indivision Fallon et de la famille de Thysebaert 08 février.

Le calendrier de février: https://www.namurtourisme.be/fr/a-voir-a-faire/a-pied-a-velo/circuits-ign/

Infos sur la pratique de la chasse, les formations et les permis: https://www.chasse.be/