Pro Velo organise le défi Journée mobilité scolaire ce mardi 3 mai pour les enfants de secondaire des écoles du centre-ville de Namur (Institut Saint-Ursule, END, ESND et Saint Louis). L’objectif : promouvoir l’utilisation du vélo sur le chemin de l’école afin de désengorger le centre-ville aux heures de pointe, surtout du matin.

Pour rendre cela convivial, sécurisant et participatif, des vélobus sont proposés au départ des quatre points cardinaux (Yvoir - Courrière - Eghezée – Temploux). "C'est une manière de sensibiliser les plus jeunes au thème du développement durable et de la mobilité douce. Privilégier le vélo pour se rendre à l’école permet de rendre les villes plus vertes et aérées", explique Françoise Evrard, formatrice et responsable du projet :