Certes, les visites sont interdites dans les maisons de repos, mais les aînés sont aussi vulnérables au coronavirus à la maison. Le médecin généraliste (et conseiller communal à Namur) Pierre-Yves Dupuis dispense quelques recommandations pour freiner la propagation du virus et protéger les plus vulnérables.

"À Namur, nous avons beaucoup de lits avec trois hôpitaux très performants et, dans un rayon de 20 kilomètres, deux supplémentaires. Le sud de la province n’a pas la même offre" , souligne-t-il. Néanmoins, il faut absolument éviter que tous les cas critiques qui doivent être soignés à l’hôpital arrivent en même temps.

"Dans notre cabinet médical, nous veillons à ce que les patients ne se croisent pas ou peu. Tout le monde vient sur rendez-vous et on respecte les horaires. On se coordonne pour qu’une personne se charge des visites à domicile" , explique celui qui tient à ne pas minimiser les mesures à prendre pour les seniors qui vivent encore à la maison. Ils sont nombreux.

"Il ne faut évidemment pas leur amener les petits-enfants. Ni même leur rendre visite, d’ailleurs. Privilégier le téléphone, la livraison de courses à domicile. C’est important à la fois pour leur santé et pour des soins optimaux à l’hôpital le cas échéant. Certes, on s’attend à ce que tous les spécialistes mettent la main à la pâte pour s’occuper des patients infectés par le coronavirus. Mais il ne faut pas que l’affluence contrarie la prise en charge" , insiste celui pour qui les précautions ne sont pas du luxe.