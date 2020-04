Alors que le centre national de crise font le point, le gouverneur de la province de Namur appelle au bénévoles dans le secteur des soins.

262 décès ont été comptés ces dernières 24h. Parmi eux, 90 personnes ont perdu la vie dans les hôpitaux et 171 décès suspects au coronavirus proviennent des maisons de repos (125 sont originaires de Flandre, 108 de Wallonie et 29 de Bruxelles(. Au total, 4157 personnes ont perdu la vie à cause du COVID-19 depuis le début de la propagation de l'épidémie dans notre royaume.

530 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24heures: 332 (63%) en Flandre, 129 (24%) en Wallonie, et 62 (12%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l’étranger pour 7 cas (1%). Notons que chaque lendemain de week-end, la croissance observée est inférieure à la semaine.

© Sciensano



Il y a eu 242 nouvelles hospitalisations ce lundi, ce qui porte le nombre de lits actuellement occupés à 5.536 (une augmentation de de 242 par rapport à la journée de dimanche) . On constate également que 161 personnes ont pu quitter l’hôpital au cours de ces dernières 24 heures (6.868 en tout). Au total, 1223 patients sont pris en charge aux soins intensifs. Parmi eux, 915 personnes sont sous respirateur.

© Sciensano



En province de Namur, on a franchi la barre des 1.000 personnes testées positivement au covid-19.

© Sciensano



C'est dans ce contexte, un mois après les premières mesures décidées par le centre national de crise, que le gouverneur de la province de Namur lance un appel aux bénévoles parmi les professionnels de la santé au sens large. "Votre aide, vos compétences, votre disponibilité pourraient nous être très utiles" , lance celui qui, avec son équipe, suit de près les besoins matériels et humains que la crise du coronavirus fait naître et évoluer. L'appel est lancé aux médecins, infirmiers/ières, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, aides-soignant(e)s, éducateurs/trices, logisticien(ne)s, cuisiniers, commis, technicien(ne)s de surface... "N’hésitez pas pour soutenir vos collègues à vous enregistrer comme volontaire en remplissant ce formulaire: https://bit.ly/34wn7cx "

Note de la rédaction

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.