Découvrez l'évolution à ce jour par graphiques et les statistiques précises par commune

La conférence de presse quotidienne met en exergue 113 décès liés au coronavirus reportés en Belgique ces dernières 24 heures, dont 62 en Flandre, 39 en Wallonie et 12 à Bruxelles. Parmi ces décès, on en dénombre 60 en hôpital et 53 en maison de repos (dont 34 cas confirmés et 19 cas suspectés). Au total, 7.207 personnes sont décédées des suites du coronavirus dans notre pays depuis le début de l'épidémie.

On dénombre également 127 nouvelles hospitalisations et 93 personnes ont par contre pu quitter l'hôpital. En tout, 3.968 personnes sont actuellement hospitalisées (+11 par rapport au total de dimanche). Parmi elles, 903 sont en soins intensifs (+ 12 par rapport aux chiffres annoncés dimanche) et 600 patients sont sous assistance respiratoire.

Au total, 46.687 cas ont été détectés sur notre territoire depuis le début de l'épidémie, dont 25.821 en Flandre, 15.213 en Wallonie et 4.715 à Bruxelles. Les données de résidence n'étaient pas connus pour 938 cas. Et parmi le total de 14.764 personnes qui ont séjourné à l'hôpital, 10.878 d'entre elles en sont déjà sorties.

Pour rappel, les chiffres du lundi ne correspondent généralement pas à la tendance des autres jours de la semaine car la récolte des données est moins efficace le dimanche.

En province de Namur, on suit les mêmes tendances. 1.690 personnes ont été testées positivement au covid-19 depuis le début de l'épidémie, moins de 150 personnes sont actuellement hospitalisées en raison du virus dont une petite trentaine en unité de soins intensifs.

Voici les statistiques de personnes testées positivement au coronavirus par commune.

Anhée 21

Beauraing 14

Bièvre 9

Ciney 68

Dinant 22

Gedinne <5

Hamois 29

Havelange 25

Houyet 10

Onhaye 18

Rochefort 32

Somme-Leuze 14

Yvoir 47

Hastière 12

Vresse-sur-Semois <5

Andenne 93

Assesse 24

Eghezée 81

Floreffe 21

Fosses-la-Ville 30

Gesves 19

Mettet 38

Namur 455

Ohey 10

Profondeville 47

Sombreffe 24

Sambreville 130

Fernelmont 17

Jemeppe-sur-Sambre 48

La Bruyère 29

Gembloux 120

Cerfontaine 9

Couvin 55

Doische <5

Florennes 24

Philippeville 14

Walcourt 57

Viroinval 12

Note de la rédaction

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour lors de la conférence du SPF Santé ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation ou sont en maison de retraite, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée. Le chiffre des hospitalisations est d'ailleurs plus précis pour se rendre compte de l'évolution de l'épidémie.