125 personnes sont encore hospitalisées dans le Namurois dont une vingtaine en soins intensifs et sous respirateur.

Ce vendredi, le centre national de crise et le SPF Santé publique ont fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique via leur site et non à travers une conférence de presse.

A l'échelle de la Belgique, 130 décès ont été rapportés ces dernières 24h. Parmi eux, 47 personnes ont perdu la vie dans les hôpitaux et 83 décès proviennent des maisons de repos. 7.703 décès sont à déplorer depuis le début de la crise. Sur l'ensemble des personnes décédées à cause du coronavirus, 46% sont décédées à l'hôpital, 53% en maison de repos et de soins, 0,3% à la maison et 0,4% dans un autre endroit. Précisons encore que les décès en milieu hospitalier sont tous des cas confirmées tandis que 84% des décès en maisons de repos et soins présentent une suspicion de coronavirus.

De plus, il y a eu 152 nouvelles hospitalisations ce jeudi. On constate également que 316 personnes ont pu quitter l’hôpital au cours de ces dernières 24 heures (11.892 en tout). En tout, 3.386 patients sont actuellement hospitalisés en Belgique à ce jour.

Au total, 740 patients sont pris en charge aux soins intensifs (une diminution de 29 par rapport à la veille). Sur la journée de jeudi, on dénombre 513 nouveaux cas détectés. parmi eux, 329 viennent de Flandre, 146 de Wallonie et 36 de Bruxelles. Pour deux personnes, ces données doivent être consolidées. Au total, 49.032 cas ont été détectés en Belgique.

En province de Namur, 1.858 personnes ont été déclarées positives au covid-19 depuis le début de l'épidémie. Mais on dénombre sur les doigts d'une main les nouveaux cas confirmés ce jeudi 30/4. Une petite dizaine de patients a dû être hospitalisée durant les dernières 24h, tandis que le même nombre de malades a pu quitter l'hôpital au cours de la même période. Le nombre de lits occupés - environ 125 sur la province - diminue lentement depuis son apogée le 20 avril dernier, à l'instar du nombre de personnes hospitalisées en unité de soins intensifs - environ 25 ce jeudi - tandis qu'une vingtaine de malades nécessitent une assistance respiratoire.

Voici la ventilation par commune du nombre de personnes positives au covid depuis le début de l'épidémie en province de Namur.

Beauraing 14

Bièvre 9

Ciney 70

Dinant 26

Gedinne <5

Hamois 30

Havelange 25

Houyet 10

Onhaye 18

Rochefort 34

Somme-Leuze 15

Yvoir 48

Hastière 12

Vresse-sur-Semois <5

Andenne 102

Assesse 27

Eghezée 89

Floreffe 21

Fosses-la-Ville 32

Gesves 35

Mettet 46

Namur 520

Ohey 13

Profondeville 51

Sombreffe 26

Sambreville 139

Fernelmont 18

Jemeppe-sur-Sambre 60

La Bruyère 31

Gembloux 122

Cerfontaine 11

Couvin 58

Doische 5

Florennes 28

Philippeville 15

Walcourt 57

Viroinval 12