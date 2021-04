"Avec ce dispositif, plus de 65000 personnes ont déjà reçu au moins une dose de vaccin dans notre province. Au niveau des tranches d'âge, la quasi-totalité des personnes de plus de 75 ans a été invitée à se faire vacciner et la moitié a déjà reçu une première dose. Les autres sont invitées à s’inscrire sur www.jemevaccine.be avec le code reçu dans leur invitation."

Le gouverneur poursuit : " Actuellement, certains centres sont presque complets, mais le centre majeur de Namur Expo, qui peut vacciner jusqu’à 15600 personnes par semaine, offre encore des disponibilités importantes pour prendre rendez-vous, particulièrement en fin de journée et en soirée. Rappelons aussi que tous les centres sont équipés d’un parking gratuit et d’un accès PMR (avec des chaises roulantes mises à disposition) et que les transports en commun sont gratuits pour s’y rendre. Si nous poursuivons la vaccination à ce rythme, d’ici moins d’un mois, toutes les personnes de plus de 70 ans auront pu être vaccinées. Pour toute question, les citoyens peuvent consulter les FAQ sur le site www.jemevaccine.be ou joindre le numéro 0800 qui figure sur leur invitation."

La vaccination avance en province de Namur, estime le gouverneur Denis Mathen. Le dispositif est en place avec le centre majeur de Namur Expo, les centres de proximité de Ciney Expo, Fosses-la-ville, Bouge et Gedinne et, depuis ce mardi, l’ouverture progressive des antennes une semaine sur trois (Gembloux cette semaine, Andenne et Hastière la semaine du 5 avril, et Philippeville et Walcourt la semaine du 12 avril).