Sont concernés : tous les événements publics à caractère festif, culturel, folklorique, récréatif, touristique, commercial et sportif

Plusieurs associations relaient l'information sur leur page Facebook ce mardi : le gouverneur de la Province de Namur, Denis Mathen, a pris un arrêté de police interdisant tout événement public jusqu'au 31 août. La décision a été prise en concertation avec les bourgmestres des communes concernées.

"Sur l'ensemble du territoire de la Province de Namur, sont interdits tous les événements publics à caractère festif, culturel, folklorique, récréatif, touristique, commercial et sportif: se déroulant en "plein air" sur le voie publique ou dans un espace public clôturé ou non clôturé, se déroulant en tout ou partie dans un espace intérieur. L'interdiction est d'application jusqu'au 31 août 2020. Une commémoration officielle (ex: 21 juillet) pourra faire l'objet d'une dérogation avec le respect de règles fédérales et notamment la distanciation sociale - aucune publicité ne sera donnée."

Sont ainsi notamment concernés: les braderies, les fêtes de village et kermesses, les tournois sportifs,...

Le bourgmestre de Beauraing, Marc Lejeune, commente la décision sur sa page Facebook, évoquant un souci de cohésion et d'égalité entre toutes les communes de la Province de Namur : "Une décision difficile mais dans l’intérêt primordial de la santé de toutes et tous et pour ne pas anéantir les efforts consentis jusqu’à présent.Difficile pour nos commercants,nos forains, les comités ou clubs sportifs et tout simplement pour la vie sociale dans chaque village, chaque communauté.Aujourd’hui plus que jamais, c’est le moment de montrer à nos commercants qu’ils comptent pour nous en achetant, en consommant chez eux. Ils comptent sur nous, nous devons répondre présents. Chaque geste compte si petit soit-il."