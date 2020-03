Ils ne seront activés que si le nombre de personnes touchées par le Covid-19 nécessitant d’être examinées en médecine générale augmente fortement et que les urgences ou la médecine générale sont saturées.

Durant tout ce week-end des tentes ont été dressées devant les différents hôpitaux et cliniques de la province de Namur dans le cadre de la mise sur pied des Postes Médicaux d’Orientation (PMO). Ces différents postes ne sont pas activés à ce jour. Ils ne le seront que si le nombre de personnes touchées par le Covid-19 nécessitant d’être examinées en médecine générale augmente fortement et que les urgences ou la médecine générale sont saturées.

La décision sera alors prise pour midi avec ouverture le lendemain. Ces postes de médecine générale sont composés de médecins généralistes des différents cercles de médecine de toute la province, d’infirmiers, d’administratifs et de brancardiers volontaires. Un brancardier sera fourni par la Croix-Rouge.

Pour les autres volontaires, un appel est fait via les écoles d’infirmier/ères et l’Université pour les infirmiers, et aux communes, à la province et aux secrétaires médicales, pour le personnel administratif.

Qui doit aller au PMO ? le premier contact doit être pris avec le médecin traitant, le 1733 ou le 112 si c’est urgent. C’est eux qui enverront les patients au PMO si cela est nécessaire. Sauf nécessité, seuls les patients pourront entrer dans le PMO. Les services des urgences restent accessibles directement pour les urgences telles que les infarctus ou les fractures et pour les enfants de moins de 15 ans qui ne doivent pas se rendre dans les PMO.

Pour rappel voici les numéros verts activés :  Pour des questions d’ordre médical ou d’ordre public : 0800/ 146. 89 ;  Pour des questions liées au domaine économique : 0800/ 120. 33 ;  Pour l’assistance des belges à l’étranger : 02/ 501. 4000.