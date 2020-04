Porté en plus du masque, cet équipement est réutilisable et peut être nettoyé avec du gel hydroalcoolique.

"Pour répondre à la demande pressante des professionnels de la santé, j'ai pris l'initiative d'une collaboration entre le TRAKK et le FAB LAB de Namur (en concertation avec d'autres FAB LABS) pour la fabrication de surmasques.", annonce Denis Mathen, gouverneur de la province de Namur.

Porté en plus du masque, cet équipement est réutilisable et peut être nettoyé avec du gel hydroalcoolique. "Dès ce jeudi, ils seront mis à la disposition des infirmiers et infirmières à domicile de la province et j'ai sollicité l'appui des communes pour les distribuer. J'invite donc les infirmiers/infirmières à domicile à se manifester auprès de leur commune pour prendre possession de leur exemplaire (1 par professionnel). Prochainement, j'espère pouvoir en mettre également à la disposition des médecins généralistes. Merci au Quartier Saint-Loup - François Bovesse, d'avoir accepté de financer cette acquisition."