Compte-tenu de la canicule, le BEP Environnement adapte ses horaires. Ainsi, les collectes de déchets démarreront de façon anticipée dès ce mardi.

"Compte-tenu des températures parfois supérieures à 30 degrés l’été, BEP Environnement, en concertation avec les délégations syndicales, a décidé depuis 2013 d’un dispositif prévoyant que le démarrage des collectes puisse s’effectuer plus tôt, de manière à éviter, dans la mesure du possible, le ramassage des déchets durant les heures chaudes de midi", rappelle l'intercommunale.

Concrètement, les collectes de déchets démarreront à 5 heures du matin (au lieu de 6 heures ou 7 heures en temps normal) dès ce 4 août et jusqu’à nouvel ordre. "Les citoyens sont donc invités à sortir leurs poubelles (aussi bien déchets ménagers et organiques que PMC et papiers-cartons) la veille au soir, vu que les camions sont susceptibles de passer plus tôt que d’habitude", indique la division environnement du Bureau Economique de la Province, qui gère les déchets d'une bonne partie des communes du Namurois.

Les dispositions sont prises dans l’intérêt du bien-être des travailleurs de BEP Environnement mais dépendent de la collaboration des citoyens, rappelle le BEP qui remercie des citoyens our leur collaboration.