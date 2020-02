Son successeur Arnaud Maquille, de Mettet, prêtera serment ce vendredi

Ce n'est vraiment pas une surprise au sein du groupe MR du conseil provincial de Namur: Jérôme Haubruge a décidé de céder son mandat de conseiller provincial avec effet immédiat. Depuis quelques temps, il lui arrivait régulièrement de se faire excuser lors des réunions de commissions ou en séance pleinière à cause de son travail. On sait en effet que cet agriculteur a une vie politique et professionnelle bien remplie. A Gembloux, il était lors des dernières élections communales champion des voix de préférence sur la liste MR avec 874 voix. Mais s'il conserve son mandat de conseiller communal, il a préféré faire l'impasse sur celui de la province: "A un peu plus de quarante ans, je ne vais pas commencer une grande carrière politique. Mes activités d'agriculteur me prennent beaucoup de temps. Il ne fait pas faire les choses à moitié, je préfère donc laisser la place à quelqu'un qui pourra s'investir plus que moi" nous a expliqué ce mardi matin Jérôme Haubruge.

Dernièrement, Jérôme Haubruge avait été inquiété pour ne pas avoir rentré sa déclaration de mandats à la Cour des Comptes. Mais ce fait n'a absolument rien à voir avec sa démission: "J'ai seulement fait une erreur administrative, explique Haubruge. J'ai bien rentré ma déclaration dans les temps mais par envoi recommandé comme on le faisait auparavant. Or, maintenant, il faut le faire de façon informatique. Le plus marrant, c'est que maintenant, vu la procédure, je dos renvoyer cette déclaration... par recommandé!"

Il sera remplacé ce vendredi par Arnaud Maquille, de Mettet, qui a récolté 2086 voix lors des dernières élections provinciales. Ingénieur de Saint-Gérard, il était auparavant échevin dans sa commune et conseiller communal depuis l'été 2017 quand le CDH de Mettet a lâché le MR pour faire une nouvelle majorité avec le groupe ROPS.