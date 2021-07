Un inventaire des voies de communication impraticables est en cours de réalisation. Il est expressément demandé aux citoyens de rester chez eux si les conditions le permettent, et de suivre les consignes d’usage.

La Gouverneur ff. insiste sur la nécessité d’éviter les déplacements et de respecter les consignes et interdictions de passage par les forces de l’ordre et les autorités communales, afin de permettre aux services d’intervention de porter secours à la population et aux collectivités en difficulté. "Restez chez vous à l’étage si c’est possible et restez à l’écoute des médias."

Une dégradation de la situation climatique et des crues a été observée cette nuit un peu partout en province de Namur. Outre les nombreuses interventions des services de secours et d’intervention (pompiers et police) auprès de la population et de certaines collectivités, de nombreuses routes et voies de communication sont coupées ou interdites à la circulation.