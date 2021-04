« Hiki » vient de l’Hawaïen et signifie « être capable de » et à travers le mot « lab », le BEP souhaite mettre en avant l’expérience innovante qui est proposée.

Par cette plateforme, l’ambition vise à digitaliser une série de formations sur des thématiques fréquemment sollicitées par les entrepreneurs et porteurs de projet comme les réseaux sociaux, les éléments fondamentaux dans la conception d’un nouveau projet, le marketing et l’innovation centrée utilisateur.

Ces formations s’adressent aux entreprises, porteurs de projets et startups en recherche d’innovation, de croissance ou d’internationalisation en Province de Namur.

Sur Hiki-Lab, l’apprenant peut évoluer à son rythme et selon ses besoins. L’apprentissage digitale est basée sur des activités variées (vidéos, quizz, tests,…) et les cours s’adaptent au niveau et aux besoins de chacun. Ce qui fait la différence entre cette plateforme et les autres c’est l’accompagnement individuel proposé par les coaches.

Actuellement, 3 parcours sont proposés :

NEC (Namur Entrepreneurship Center – programme d’accompagnement de porteurs de projets qui souhaitent se lancer) : comment valider votre idée/projet en 5 étapes ?

Réseaux sociaux :cComment les utiliser dans mon entreprise ?

Veille digitale : vous apprendrez à mettre en place une veille efficace qui vous permettra de détecter de nouvelles opportunités, de rester au plus proche des besoins de vos clients et de surveiller votre e-reputation.

De nouveaux parcours seront prochainement proposés sur des thématiques telles que l’innovation centrée utilisateur, les finances, le marketing et la stratégie commerciale.

Découvrez Hiki-Lab sur https://hiki-lab.bep.be/