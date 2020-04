Devant les risques, il attend un éventuel positionnement plus précis de la part de l'autorité de tutalle sur les homes, à savoir la région wallonne.

"Les maisons de repos, les maisons de repos et de soins et les institutions pour personnes présentant un handicap sont particulièrement affectées par la crise actuelle. Leurs résidents, comme leur personnel, sont lourdement touchés et ont, depuis des semaines, organisé à leur niveau, avec le soutien de l'AVIQ, les mesures pour permettre la meilleure prise en charge de chacun des résidents, malade ou pas, dans la situation de confinement. Leur travail et leur dévouement sont à saluer", soulignent le gouverneur de la province de Namur et son équipe.

Face à l'ampleur des difficultés dans plusieurs institutions, la ministre régionale de la santé et l'AVIQ ont décidé de confier aux différents gouverneurs la gestion des situations aigües et la coordination de la réponse aux besoins (médicaux, logistiques, en matériel et en personnel). "En province de Namur, pour répondre à ces besoins et mieux détecter les situations critiques, le gouverneur a désigné un médecin généraliste comme Directeur médical adjoint (Dir-Med Adj - le Docteur Isabelle Lupant), qui travaille aux côtés du Dir-Med désigné depuis un mois et détaché du C.H.U. (le Docteur Frédéric Feye)", informe Marie Muselle, commissaire d’arrondissement.

Sur le terrain, les cercles de médecine générale ont répondu présents à la demande du gouverneur et jouent un rôle supplémentaire dans les institutions touchées. Ils ont désigné pour chacune d'entre elles un médecin référent. "Toutes les maisons de repos, de repos et de soins et les autres institutions ont reçu ce week-end une note donnant ces points de contact, ainsi que la procédure à mettre en place en interne, notamment avec une cellule de crise interne (à créer si ce n'était déjà chose faite) réunissant au minimum la direction, le médecin référent et un responsable logistique. Enfin, si nécessaire, le gouverneur pourra activer des équipes mobiles organisées par l'AVIQ en concertation avec le dispositif prévu", poursuit-elle.

Pour ce qui est de la décision d'autoriser des visites dans les maisons de repos, décision prise hier par le Conseil National de Sécurité, le gouverneur de la province de Namur tient à calmer le jeu. "Il convient d'envisager comment mettre en place concrètement et sereinement cette mesure de manière coordonnée. Si celle-ci répond à des inquiétudes légitimes liées aux conséquences difficiles de l'isolement, elle a également posé différentes questions", explique-t-il.

Le gouverneur Denis Mathen a donc demandé ce jeudi à chaque maison de repos de ne pas encore permettre ce type de visite en cette fin de semaine et ce prochain week-end, sauf dans les situations déjà prévues depuis plus d'un mois (fin de vie ou urgence vitale), et d'attendre un éventuel positionnement plus précis de la part des autorités de tutelle de ces institutions, à savoir la région wallonne.