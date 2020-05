Les centres de testing seront installés à Namur (Jambes), Dinant, Fosses-la-Ville, Bièvre et Rhisnes.

Parmi les mesures prévues pour accompagner le déconfinement, le testing est l’un des outils à disposition. Le Fédéral et la Région en ont confié l’organisation aux médecins généralistes via les cercles de médecine générale.

Le gouverneur Denis Mathen explique : "Afin de les soutenir dans cette tâche, de valider les liens avec les hôpitaux et de coordonner la mise en place des centres de testing sur la province, j’ai réuni hier - avec mon équipe logistique et médicale - des représentants des cercles et des laboratoires hospitaliers. Ensemble, nous avons convenu de placer les centres de testing dans ou à proximité des postes de garde afin de permettre une couverture de l’ensemble de la province. Un centre de testing sera donc installé à Namur (Jambes), Dinant, Fosses-la-Ville, Bièvre et Rhisnes. Ce dispositif sera complété par une équipe mobile pour le Nord de la province."

Le gouverneur poursuit : " Pour tenir compte des spécificités locales de chacun de ces postes, en matière de population comme d’organisation du cercle, différentes solutions pourront être mises en place : le « drive-in » sera organisé dans plusieurs endroits (Jambes ou Bièvre) alors qu’un accueil dans un bâtiment spécialement aménagé est l’option choisie à d’autres endroits (La Bruyère par exemple). Une montée en puissance est également prévue . Enfin, pour ce qui est des besoins en matériel et en personnel d’appui pour ces différents dispositifs mis en place, chaque cercle peut entrer en contact avec ma cellule de crise pour faire l’état de ses besoins. Les 5 dispositifs qui seront ouverts au plus tard début de la semaine prochaine, accueilleront les patients de midi à 15 h. Je rappelle que seuls les patients envoyés par un médecin généraliste ou par le dispositif de tracing peuvent se rendre dans ces centres."