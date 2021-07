Avec l’arrivée des vacances d’été, synonymes de départs en vacances, la SOFICO dresse le bilan des principaux chantiers de réhabilitation que les usagers sont susceptibles de traverser sur les autoroutes de Wallonie ou à hauteur de leurs accès et sorties. Petit topo en province de Namur, où 3 chantiers se poursuivront.

Un chantier visant à réhabiliter l’autoroute E411/A4 entre Wanlin et Lavaux-Saint-Anne et portant uniquement sur les voies en direction d’Arlon a débuté le 26 février dernier. Il s’étend sur près de 7 kilomètres, de la sortie n°22 Rochefort, à la sortie n°22 A Lavaux-Saint-Anne. Il a déjà permis de réhabiliter complètement la voirie qui supporte le trafic vers Arlon ainsi que le pont qui surplombe la Lesse, (nouvelle étanchéité, nouveaux revêtements et équipements), et la partie circulée de l’aire de Wanlin. Depuis le 21 juin dernier, les conditions de circulation ont été modifiées pour permettre de remplacer les séparateurs en béton de la berme centrale en assurant la sécurité des ouvriers, comme des usagers. Sur la zone de chantier, la vitesse maximale est limitée à 70 km/h dans les deux sens. Les usagers qui circulent en direction d’Arlon disposent à nouveau de deux voies de circulation (bande d’arrêt d’urgence et de droite). Les usagers qui circulent vers Namur circulent sur une seule voie (bande d’arrêt d’urgence). Les aires autoroutières restent accessibles pendant les travaux. Ce chantier devrait être achevé pour la fin du mois de septembre 2021. Son budget : €9.000.000 HTVA

Un chantier visant à réhabiliter le pont Collard, supportant la bretelle de sortie n°15 Loyers reliant l’E411/A4 à la N90 a débuté le 15 mars dernier. Concrètement, ces travaux consistent à réhabiliter cet ouvrage qui supporte la bretelle passant au-dessus de la N90 jusqu’à sa dalle de béton, y compris son étanchéité. Ils visent également à réhabiliter des murs de soutènement (décapage des bétons et reconstruction) et à réhabiliter le revêtement des 2 rampes (E411/A4 vers N90 en direction de Jambes et N90 depuis Andenne vers E411/A4) ainsi que de leurs trottoirs et remplacer des glissières de sécurité. Depuis le début du mois de mai, les travaux portent principalement sur la réparation du pont. Une déviation est mise en place pour les usagers venant de la E411/A4 et se rendant à Jambes : ils sont invités à emprunter la direction d’Andenne, à effectuer un demi-tour à un rond-point temporaire qui sera réalisé à hauteur de l’intersection avec la rue de Loyers, pour retourner vers Jambes via les rampes longeant la N90 à hauteur du viaduc de Beez. Les usagers circulant sur la N90 depuis Andenne et souhaitant gagner l’E411/A4 doivent emprunter une déviation mise en place via le pont des Grands Malades. Toute circulation sur les rampes est limitée à 50 km/h. Ces travaux seront achevés à la mi-novembre 2021. Leur budget : plus de €1.900.000 HTVA.

La réalisation d'une sous la voie ferroviaire à Frasnes-lez-Couvin est la troisième phase du contournement autoroutier de Couvin et est la seule toujours en cours de réalisation. Elle consiste à construire un ouvrage d’environ 800 mètres de long dont 80 mètres de tunnel pour permettre le passage de la E420/N5 sous la voie ferroviaire dans une configuration de 2X2 bandes. Elle a débuté le 3 octobre 2016. Une circulation en 2X1 bande est possible depuis le 7 juin 2019. Depuis le 25 juin, sur l’E420, dans la tranchée couverte à hauteur de Frasnes-Lez-Couvin, la circulation en 2X1 bande s’effectue dans la demi-trémie qui accueillera à terme la circulation vers Charleroi. Du 25 juin jusqu’à la fin du chantier, à hauteur de la tranchée couverte, la circulation continue donc à s’effectuer sur une bande dans chaque sens avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h. Les usagers qui circulent sur l’E420 en direction de la France ne peuvent plus emprunter la bretelle de sortie « Couvin nord - Chimay » vers la N5 via le rond-point de la Locomotive. Une déviation est mise en place via la sortie suivante « Couvin centre - Viroinval - Petigny » pour l’ensemble des usagers. Les poids lourds qui souhaitent se rendre vers Chimay via la N99 ne pouvant pas traverser le centre de Couvin, sont invités à effectuer un demi-tour via l’échangeur « Couvin centre - Viroinval - Petigny» pour remonter sur l’E420 en direction de Charleroi et emprunter la bretelle de sortie « Couvin nord - Chimay ». Par ailleurs, l’accès « Couvin nord/Chimay » pour gagner l’E420 en direction de Charleroi est à nouveau ouvert depuis le 28 juin dernier. A l’automne prochain, les deux demi-trémies seront ouvertes à la circulation (2X2 bandes). Cependant, elles devront encore faire l’objet de travaux de finition (pose de signalisation, bornes kilométriques, bardages,…) nécessitant ponctuellement le retrait d’une voie. Ces opérations de finition, qui devraient être achevées pour la fin de cette année 2021, marqueront la fin de la réalisation du chantier du contournement autoroutier de Couvin dont le budget global s’élève actuellement à €178,4 millions HTVA.