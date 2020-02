La 8e édition de l’Enquête Nationale d’Insécurité Routière de l'institut Vias montre que les habitants de la province de Namur sont ceux qui souhaitent le plus un renforcement des contrôles, notamment concernant l’alcool au volant ou l’usage du GSM en conduisant. Ils se prononcent aussi massivement en faveur de la tolérance zéro en matière d’alcool pour tous les usagers de la route.

Pour la 8e année consécutive, l’institut Vias a réalisé sa grande « Enquête Nationale d’Insécurité Routière ». Certains résultats concernant la province de Hainaut sont particulièrement intéressants.

En Wallonie, les habitants de Namur sont les plus stricts en matière de sécurité routière. Ainsi, sur 9 mesures potentielles, ils sont les plus demandeurs d’un renforcement pour 6 d’entre elles. Le pourcentage le plus élevé concerne le port du casque vélo obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans : 91% y sont favorables (contre 85% en Belgique). Pratiquement une personne sur 2 (43%) souhaite interdire les détecteurs de radars (contre 31% par exemple dans le Brabant wallon) et 87% veulent plus de contrôles concernant l’usage du GSM au volant.

Concernant l’alcool, 69% des Namurois sont favorables à la tolérance zéro pour tous les conducteurs, 78% demandent davantage de contrôles alcool par la police et 65% souhaitent interdire la vente d’alcool dans les stations-services le long des autoroutes. Ils devancent systématiquement les autres provinces wallonnes.

De toutes les provinces wallonnes, c'est à Namur que les usagers des transports en commun se sentent le moins en insécurité. Sur une échelle de 0 à 9 (0 = pas du tout en insécurité, 9 = extrêmement en danger), le résultat est de 1,9 contre respectivement 3,3 et 2,6 pour les bus et les trains en Wallonie (voir graphique ci-dessous). Par contre, le sentiment d'insécurité des cyclistes a augmenté (de 5,6 à 5,9).

Alors que le taux de port de la ceinture dépasse 95% en Belgique, 9% des habitants de la province de Namur avouent conduire tous les mois sans la boucler, soit plus que la moyenne belge. Idem pour les drogues : 6% des Namurois disent avoir conduit au cours du mois écoulé sous l’influence de drogues, soit 1,5 fois plus que la moyenne belge (4%).