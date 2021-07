Et le gouverneur de préciser : " Cette décision a été prise en concertation avec le Comité de coordination provincial composé de représentants des disciplines, services de secours et d’intervention, réuni ce matin. Cette réunion a également été l’occasion de réaliser un premier débriefing à chaud de la gestion des événements de ces deux dernières semaines. D’autres débriefings suivront. Cette levée de phase ne met pas fin à la disponibilité du Gouverneur, de ses services et des services d’intervention pour soutenir les communes impactées. Tous restent en outre à disposition de l’ensemble des services et institutions mobilisés dans la phase de rétablissement et de reconstruction à présent ouverte qui sera coordonnée à l’avenir par le commissariat régional qui a été installé."

Le Gouverneur de la province de Namur Denis Mathen a décidé de lever la phase provinciale de gestion de crise pour les inondations ce vendredi à 10h30. La décision a été prise tenant compte du fait que les prévisions météorologiques actuelles et l’état des cours d’eau ne justifient pas un maintien préventif de cette phase, mais aussi parceque La phase aigüe de cette crise est passée. Dès lors, la coordination de cette crise à l'échelon provincial ne s'avèrait plus nécessaire.