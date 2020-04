Ceux-ci ont été livrés aux communes pour les infirmières, dentistes ou kinésithérapeutes, aux cercles de médecine pour les généralistes, aux hôpitaux ou encore aux maisons de repos

Dès la mi-mars, pour faire face au Covid19 en province de Namur, il a été nécessaire et urgent de répondre à différents besoins logistiques, notamment en matériel de protection (masques, gel hydroalcoolique, …) pour les hôpitaux, les professionnels de la santé mais aussi les maisons de repos.

Le gouverneur a mis en place une équipe logistique, dirigée par le Capitaine Yannick David de la protection civile (Dir-log) et composée de personnel provincial, de membres de son équipe, de pompiers et d’un représentant de la Défense. Cette équipe a été chargée d’évaluer les besoins, de distribuer le matériel fourni par le Fédéral et la Région Wallonne, et de chercher d’autres solutions pour des besoins spécifiques.

"Cette équipe a travaillé quasiment 7 jours sur 7 pour préparer les commandes sur base des listings reçus et les livrer aux communes pour leurs infirmières, dentistes ou kinésithérapeutes par exemple, aux cercles de médecine pour les généralistes, aux hôpitaux ou encore aux maisons de repos. Avec les dernières livraisons reçues, l’équipe a distribué à ce jour plus d’un million de masques chirurgicaux, en plus des FFP2, mais aussi des visières issues de différents dons, du gel hydroalcoolique et des blouses.

Dans les semaines à venir, le travail ne manquera pas avec encore notamment les filtres et masques en tissu à destination de la population."