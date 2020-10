Les projets devront être réalisés par et pour les citoyens et répondre à la thématique de la mobilité ou de l’alimentation durable. Baptisé “En route vers une mobilité douce" et “Une alimentation locale, bio, abordable pour et avec les Namurois », ces projets devront impérativement répondre aux critères du développement durable. Les projets peuvent être très variés mais doivent impérativement être développés et avoir un impact sur le territoire de la Province de Namur.

Un budget de 50.000€ sera alloué à ces appels à concurrence de maximum 5.000€ par projet. « L’alimentation saine et durable et la mobilité douce sont des défis majeurs pour les années à venir, et cela s’est manifesté encore plus clairement depuis le début de la crise sanitaire que nous traversons. Il nous parait donc fondamental de permettre aux citoyens de proposer des projets afin qu’ils puissent être acteurs des changements qu’ils appellent de leurs vœux et de mettre en place leurs initiatives sur le territoire namurois » déclare Amaury Alexandre, député en charge de la transition écologique et de la participation citoyenne.

Le règlement et le formulaire de candidature sont disponibles sur le site de la province de Namur https://www.province.namur.be/ . Les projets sont à renvoyer pour le 31 janvier 2021 au plus tard.

La province de Namur, à travers les compétences de participation citoyenne du Député Amaury Alexandre, lance un appel à projets en vue de soutenir toutes initiatives émanant de collectifs citoyens (ASBL, regroupement de citoyens en associations de fait,…).