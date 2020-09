Le Député s’est soumis, en accord avec les autorités sanitaires, à un test de dépistage. Les résultats sont attendus, au mieux, dans les 48 heures du test. L’ensemble des membres du cabinet s’est soumis à un test de dépistage ce jour, lundi 21/09/2020. Afin d’enrayer la propagation du coronavirus, l’ensemble des membres du cabinet observera une mise en quatorzaine stricte jusqu’au 4 octobre 2020 inclus et ce, quels que soient les résultat des tests individuels. L’ensemble des réunions et rencontres ont été annulées et reprogrammées par vidéoconférence lorsque cela était possible.

Au vu du Conseil provincial dédié à la réforme de la Province prévu ce vendredi 25/09/2020, des mesures logistiques sont à l’étude afin que le Député puisse y assister et intervenir en vidéoconférence.