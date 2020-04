Face à la crise sanitaire qui isole les personnes les plus fragilisées, soucieuse du bien-être de ses citoyens et plus spécifiquement des aînés de son territoire, la Province de Namur a décidé d’amplifier les missions dédiées actuellement au service « Catupan - Question d’aînés » et de l’intégrer, en étroite concertation avec les services du gouverneur et des autorités locales, dans un dispositif coordonné d’écoute et de prise en charge des demandes des personnes âgées.

Dès aujourd’hui, l’accessibilité de ce numéro sera étendue, de 9 à 18 heures, du lundi au vendredi, afin d’apporter une réponse aux préoccupations et/ou demandes des personnes âgées dans ce contexte particulier de confinement dans lequel nous nous trouvons tous plongés.

Ce numéro sera mis en réseau avec les référents Covid-19 des 38 communes namuroises . Chacun des appels sera transmis vers le référent concerné afin de garantir la continuité de la prise en charge de chaque demande individuelle par une réponse adaptée sur le terrain.

Ce dispositif fera l’objet d’une évaluation continue qui permettra d’ajuster le service de proximité offert et de le faire évoluer pour répondre au mieux aux préoccupations des aînés, en renforçant plus encore les collaborations avec les acteurs locaux.